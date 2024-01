Ricerca



CIE - COME FARE PER … … rifiutare la richiesta di rilascio della carta d’identità in formato cartaceo Le istruzioni su come rifiutare la richiesta di rilascio della carta d’identità in formato cartaceo e il modello di diniego che è possibile utilizzare e modificare secondo le esigenze dell’ufficio

Approfondimento di W. Damiani

Si continuano a riscontrare casi in cui il cittadino pretende di ottenere dal dipendente incaricato il rilascio della carta d’identità in formato cartaceo al posto della CIE.

Le motivazioni di tali richieste non sono in realtà legate a reali esigenze, ma sembrano dettate da motivazioni legate al minor costo del documento cartaceo rispetto a quello elettronico o, soprattutto, alla preoccupazione di dover rilasciare le impronte digitali.

In molti casi riusciamo a convincere il cittadino, spiegando a voce le ragioni per cui dobbiamo procedere all’emissione del documento elettronico, magari dopo averlo rassicurato sul fatto che le impronte digitali sono registrate esclusivamente nel microprocessore all’interno della propria CIE e pertanto non vengono memorizzate in nessuna banca dati.

Consulta la rubrica Come fare per …

© RIPRODUZIONE RISERVATA