ANPR- CITTADINI STRANIERI - COME FARE PER … rifiutare la registrazione del contratto di convivenza di fatto dello straniero privo del permesso di soggiorno Le istruzioni su come rifiutare la registrazione del contratto di convivenza di fatto dello straniero privo del permesso di soggiorno e il modello di irricevibilità dell'istanza

Negli ultimi anni la maggior parte degli ufficiali d’anagrafe si è trovata a dover gestire delle richieste di registrazione di contratti di convivenza di fatto stipulati fra un cittadino italiano e uno straniero privo di titolo di soggiorno. Solitamente le istanze, anziché essere presentate direttamente dagli interessati, sono inviate dagli avvocati a cui le parti si sono rivolte per gestire la “regolarizzazione” della posizione del cittadino straniero in Italia.

La richiesta della registrazione del patto di convivenza in anagrafe è infatti la condizione per poter ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, considerato che le questure ritengono indispensabile il requisito anagrafico per poter scrutinare l’istanza “immigratoria” dello straniero.

Occorre osservare che sulla questione si è creata nel corso di questi anni tanta giurisprudenza, per lo più favorevole agli interessati, con il risultato di ordinare ai sindaci la registrazione del contratto di convivenza anche nei casi in cui il partner straniero non sia in possesso del titolo di soggiorno.

