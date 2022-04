Ricerca



ANPR - COME FARE PER … – Regole e procedure per il rilascio della certificazione anagrafica storica (parte 3) Il certificato di stato di famiglia storico riferito ad un intervallo di tempo

Approfondimento di W. Damiani

Nella seconda parte di questo contributo abbiamo iniziato ad analizzare la redazione dello stato di famiglia storico, concentrandoci in modo particolare sul certificato riferito ad una data precisa.

In quella sede abbiamo evidenziato come il rilascio di tale certificazione non ponga particolari incognite all’ufficiale d’anagrafe, il quale è tenuto semplicemente a riportare la fotografia della composizione della famiglia anagrafica alla data richiesta.

Consulta la nuova rubrica Come fare per …

© RIPRODUZIONE RISERVATA