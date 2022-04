Ricerca



ANPR - COME FARE PER … – Regole e procedure per il rilascio della certificazione anagrafica storica (parte 2) In questa parte del contributo iniziamo ad affrontare le specificità dei singoli certificati richiesti e le corrette modalità per la loro redazione

Approfondimento di W. Damiani

Proseguiamo la trattazione delle regole e delle procedure previste per il rilascio della certificazione anagrafica storica. Nella prima parte della trattazione abbiamo segnalato che la certificazione anagrafica storica riguarda tutte le informazioni registrate in anagrafe relativamente ad una persona, una famiglia o una convivenza riferite ad un periodo temporalmente antecedente rispetto alla data in cui il certificato viene prodotto.

Abbiamo anche indicato come il rilascio della certificazione storica, a differenza di quella corrente, richieda necessariamente una preventiva valutazione operata dall’ufficiale d’anagrafe circa la sussistenza di un interesse giuridicamente tutelato in campo al richiedente.

In questa parte del contributo iniziamo ad affrontare le specificità dei singoli certificati richiesti e le corrette modalità per la loro redazione.

