ANAGRAFE - COME FARE PER … – Quando l’ufficiale d’anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di soggiorno del cittadino dell’Unione Europea? Inauguriamo una Nuova rubrica che raccoglierà contributi di taglio pratico integrati da schemi e modelli curata da William Damiani

Premessa

L’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 disciplina il mantenimento del diritto di soggiorno in Italia per i cittadini dell’Unione europea e per i loro familiari. In sostanza è previsto che i cittadini comunitari, per i quali è stata già effettuata la verifica del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, 11 e 12 del d.lgs. n. 30/2007 al momento dell’iscrizione anagrafica, continuano a beneficiare dei diritti di soggiorno finché soddisfano le condizioni indicate dagli stessi articoli.

