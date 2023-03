Ricerca



ANPR - COME FARE PER … – L’iscrizione anagrafica in presenza di un’occupazione abusiva dell’immobile (parte 2) Come fare nel caso in cui la persona proprietaria dimostri all’ufficiale d’anagrafe di aver sporto querela nei confronti dell’occupante che si è introdotto abusivamente nell’immobile di sua proprietà?

Approfondimento di W. Damiani

Nella prima parte di questo contributo abbiamo affrontato il caso in cui la situazione di occupazione abusiva dell’immobile emerga chiaramente già al momento della presentazione della domanda di iscrizione o di mutazione anagrafica.

Potrebbe invece verificarsi l’ipotesi in cui il dichiarante renda una normale dichiarazione anagrafica chiedendo la registrazione all’indirizzo dell’abitazione e specificando di occupare legittimamente l’immobile in virtù di uno dei titoli previsti (locazione, comodato, ecc.) oppure indicando di essere stato ospitato dal proprietario.

Consulta la nuova rubrica Come fare per …

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA