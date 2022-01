Questo articolo è stato letto 143 volte

ANAGRAFE - COME FARE PER … – L’indirizzo registrato in anagrafe è sbagliato: come procedere alla correzione, fra provvedimenti in autotutela, rettifiche d’indirizzo e dichiarazioni dell’interessato (parte 1) Con questo approfondimento ci poniamo l’obiettivo di fare luce sulla problematica relativa alla non corretta registrazione in anagrafe della numerazione civica di un’abitazione

Con questo approfondimento ci poniamo l’obiettivo di fare luce sulla problematica relativa alla non corretta registrazione in anagrafe della numerazione civica di un’abitazione, e in particolare della numerazione interna. Il caso che si presenta più frequentemente è quello del cittadino che, visionando un certificato di residenza o accedendo ai propri dati, si rende conto che l’indirizzo riportato in anagrafe non coincide esattamente con quello effettivo riportato sulla targhetta all’ingresso dell’abitazione, ad esempio perché è sbagliato un numero interno oppure perché è indicato un piano anziché un altro. L’ufficiale d’anagrafe potrebbe tuttavia rendersi conto incidentalmente di una numerazione errata di un’abitazione in seguito ad un cambio di residenza relativo ad un’altra famiglia che vada ad insediarsi nel medesimo fabbricato.

