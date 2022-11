Ricerca



STATO CIVILE - COME FARE PER … – correggere gli errori dell’ufficiale dello stato civile (parte 2) Quali rimedi adottare in quei casi in cui la stampa della facciata del foglio di stato civile non possa essere corretta o sanata?

Nella prima parte di questo contributo abbiamo analizzato la correzione mediante postilla, quando l’ufficiale di stato civile si accorge, prima di apporre la propria firma sull’atto, di aver commesso un errore in fase di stesura del testo relativamente ad una o più parole oppure ad una intera frase.

In questa seconda parte saranno invece proposti i rimedi in quei casi in cui la stampa della facciata del foglio di stato civile non possa essere corretta o sanata.

Consulta la nuova rubrica Come fare per …

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA