Questo articolo è stato letto 63 volte

Ricerca



ANAGRAFE - COME FARE PER … – Come correggere un indirizzo sbagliato in anagrafe (parte 2) Proseguiamo la trattazione delle diverse problematiche che si possono celare dietro una non corretta registrazione in anagrafe dell’indirizzo ...

Approfondimento di W. Damiani

Variazione di indirizzo non dichiarata

Proseguiamo la trattazione delle diverse problematiche che si possono celare dietro una non corretta registrazione in anagrafe dell’indirizzo di una persona o di una famiglia relativamente alla numerazione civica e in particolare alla numerazione interna dell’edificio.

Nella prima parte della trattazione abbiamo esaminato la casistica determinata da un errore commesso dall’ufficiale d’anagrafe al momento di registrare la mutazione di residenza e abbiamo segnalato la necessità di procedere in autotutela per rettificare l’indirizzo.

Questa seconda parte è invece dedicata all’ipotesi in cui la non corrispondenza della numerazione civica riportata sulle schede anagrafiche individuali e di famiglia sia stata generata da un’omessa dichiarazione anagrafica da parte dell’interessato.

Consulta la nuova rubrica

© RIPRODUZIONE RISERVATA