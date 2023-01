Ricerca



ANPR- CITTADINI STRANIERI - COME FARE PER … – Annullare in autotutela una cancellazione anagrafica dello straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale Con questo contributo ci poniamo l’obiettivo di esaminare il rimedio amministrativo per annullare un provvedimento di cancellazione anagrafica adottato in mancanza dei presupposti di legge

Approfondimento di W. Damiani

Abbiamo disposto una cancellazione anagrafica dello straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale? Successivamente ci rendiamo conto che il provvedimento non poteva essere adottato in quanto lo straniero risultava regolarmente soggiornante … Come possiamo rimediare?

Con questo contributo ci poniamo l’obiettivo di esaminare il rimedio amministrativo per annullare un provvedimento di cancellazione anagrafica adottato in mancanza dei presupposti di legge. In particolare ci riferiamo alla cancellazione del cittadino straniero per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale prevista dall’articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

