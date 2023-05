Ricerca



STATO CIVILE - Come avverrà la registrazione degli atti in ANSC? Modalità per l’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione degli atti dello stato civile nell’ANSC

La norma di riferimento è l’art. 6 del d.m. 18 ottobre 2022, che prevede “Modalità per l’iscrizione, la trascrizione e l’annotazione degli atti dello stato civile nell’ANSC”: l’ufficiale dello stato civile iscrive, trascrive ed annota gli atti di stato civile, mediante i servizi messi a disposizione da ANSC, riportati nell’allegato 3 al decreto. L’ufficiale dello stato civile dovrà allegare agli atti, formati o trascritti, gli originali informatici o le copie informatiche degli originali analogici della documentazione necessaria alla registrazione degli atti medesimi: la documentazione che viene presentata od acquisita dovrà essere digitalizzata ed allegata in ANSC e, in questo modo, è soddisfatto e viene meno il conseguente obbligo di conservazione da parte dei comuni dei documenti originali analogici. L’atto formato e sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile è immodificabile, tranne per le eventuali correzioni e rettificazioni come previste dalla normativa vigente.

