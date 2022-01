Questo articolo è stato letto 176 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Autenticazione di firma in 4 passaggi La prima valutazione che è chiamato a fare il dipendente incaricato dal sindaco è quella di verificare il contenuto del documento

Esame del documento al fine della verifica della competenza in merito all’autenticazione della firma

La prima valutazione che è chiamato a fare il dipendente incaricato dal sindaco è quella di verificare il contenuto del documento che viene presentato dal cittadino sul quale chiede di autenticare la propria firma. Tale esame è fondamentale per capire se l’atto da autenticare rientri fra le istanze o dichiarazioni sostitutive previste dal d.P.R. n. 445/2000 o se invece riguardi una delle competenze particolari attribuite al dipendente incaricato dal sindaco da una delle norme speciali.

Qualora l’atto esibito non rientri in nessuna delle casistiche previste sarà necessario rifiutare l’adempimento richiesto, in quanto un’eventuale autenticazione comunque effettuata in assenza di una norma attributiva del potere rende l’atto viziato per incompetenza.

