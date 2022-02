Questo articolo è stato letto 5 volte

STATO CIVILE - Atti di stato civile: comunicazione decessi da parte dei Comuni Riepilogo della procedura di comunicazione decessi al sistema informativo del casellario (SIC)

Segnaliamo l’interessante scheda pubblicata nel sito del Ministero della Giustizia inerente la comunicazione decessi da parte dei Comuni al sistema informativo del casellario (SIC).

La procedura prevede l’invio per posta elettronica certificata (PEC) da parte degli uffici comunali al sistema informativo del casellario (SIC) delle comunicazioni sui soggetti deceduti.

Ti consigliamo:

Renzo Calvigioni, Marina Caliaro

Maggioli Editore

Il testo rappresenta una guida per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di stato civile. Ciascuna parte del volume (nascita, matrimonio, unione civile, cittadinanza, morte) è strutturata in schede tematiche, raggruppate secondo le parti e le serie del registro di stato...

, 2020,

198,00 € Acquista



su