Segnaliamo l’interessante ebook dal titolo “Aspetti organizzativi del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni” pubblicato dall’ISTAT che si occupa di descrivere la cornice normativa entro cui è stato costruito il Censimento permanente della popolazione e sono state definite le principali attività che ne hanno consentito l’avvio.

>> Clicca qui per leggere: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2023

Il Censimento permanente della popolazione si caratterizza, rispetto al passato, per importanti cambiamenti di metodo e, di conseguenza, organizzativi e gestionali. Nel metodo il Censimento permanente, ora con cadenza annuale, diventa campionario, sia in termini di Comuni, sia in termini di famiglie. Infatti, ogni anno, nella rilevazione sono coinvolti campioni di famiglie appartenenti a campioni di Comuni che, a loro volta, ruotano nell’arco di un quinquennio.

L’integrazione di fonti amministrative con rilevazioni campionarie garantisce esaustività e aumenta la quantità e la qualità dell’offerta informativa, riducendo i costi e il carico di lavoro dei Comuni, oltre a minimizzare il fastidio statistico per i cittadini.

L’edizione completamente digitale del Censimento permanente utilizza il CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing) e tablet per le interviste. Coinvolge tutti i Comuni italiani nel corso di cinque anni, con i Comuni autorappresentativi inclusi ogni anno e quelli non autorappresentativi una volta nel quinquennio.

Il primo ciclo, concluso in quattro anni anziché cinque, ha visto le edizioni del 2018 e del 2021. Le due indagini campionarie, Areale e da Lista, coinvolgono annualmente circa 1,4 milioni di famiglie e circa 2.850 Comuni. La pandemia ha causato il recupero dell’edizione 2020 nel 2021, coinvolgendo circa 2,5 milioni di famiglie e 4.531 Comuni.

L’ebook fornisce una panoramica della cornice normativa e delle principali attività che hanno avviato il Censimento permanente. Affronta la progettazione, l’organizzazione, la conduzione e la diffusione dei dati, evidenziando le soluzioni organizzative per garantire la qualità dei dati raccolti.

Vengono illustrati i vari aspetti di questa attività organizzativa, restituendo un’ampia documentazione riguardo alle procedure e ai riferimenti giuridici che l’hanno supportata: materiale indispensabile anche per la progettazione delle future edizioni censuarie.

>> CONSULTA L’EBOOK “ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. PRIMO CICLO DAL 2018 AL 2021”

