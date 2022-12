Ricerca



ANPR- IN PRIMO PIANO - ANPR: è online il nuovo portale Per i cittadini un accesso veloce e sicuro ai servizi anagrafici

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato una nota, del 15 dicembre, in cui annuncia che è online il nuovo portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, riprogettato al fine di migliorare il rapporto tra cittadino e istituzioni, semplificando l’esperienza degli utenti e la loro interazione con il portale.

Il Ministero segnala che il nuovo approccio punta a offrire ai cittadini un sistema di ricerca dinamica per agevolare la fruizione dei contenuti, migliorare la navigazione e promuovere una comunicazione di facile comprensione, attraverso un linguaggio semplice e diretto, arricchendosi anche di una lista di domande frequenti (FAQ) per supportare l’utilizzo dei servizi anagrafici digitali, di una rappresentazione dei dati statistici e di una raccolta dei feedback per dare attenzione e ascolto ai cittadini.

