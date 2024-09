Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE- IN PRIMO PIANO - ANCI e DTD: formazione e mappatura per la digitalizzazione dei Comuni oltre il PNRR Lanciati due progetti strategici per supportare i Comuni nella transizione digitale post-PNRR: un percorso di formazione gratuito e una mappatura dettagliata sullo stato di digitalizzazione del territorio

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) stanno rafforzando la loro collaborazione per sostenere il processo di digitalizzazione dei Comuni italiani, andando oltre gli interventi previsti dal PNRR. A un anno dalla firma dell’accordo istituzionale, sono maturate due iniziative di grande rilevanza: l’Accademia dei Comuni digitali e la Mappa dei Comuni digitali, entrambe pensate per favorire una trasformazione digitale pervasiva e sostenibile.

Accademia dei Comuni digitali

L’Accademia dei Comuni digitali si presenta come una piattaforma di formazione gratuita destinata a tutto il personale comunale, creata per rafforzare le competenze legate al project management e al processo di transizione digitale. Questa iniziativa offrirà, fino alla fine del 2025, un totale di 400 ore di formazione su una vasta gamma di temi. Tra questi vi sono la semplificazione dei processi, la digitalizzazione delle procedure, l’attuazione degli adempimenti normativi, l’uso delle principali piattaforme strategiche condivise come il PDND (Piattaforma Digitale Nazionale Dati), e la cybersicurezza.

Il programma formativo si svolgerà in modalità mista, con sessioni sincrone e asincrone, ed è progettato per rispondere in modo dinamico ai bisogni rilevati tra i Comuni, aggiornandosi costantemente. Tra i partner strategici coinvolti in questo progetto vi sono l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, e PagoPA s.p.a., il che sottolinea l’importanza e il coinvolgimento di enti chiave per il successo della digitalizzazione del Paese.

Mappa dei Comuni digitali

La seconda iniziativa, la Mappa dei Comuni digitali, rappresenta uno strumento fondamentale per monitorare lo stato di digitalizzazione dei territori comunali. Si tratta di un’indagine dettagliata, senza precedenti per la sua portata e caratteristiche, che coinvolge direttamente i Comuni italiani nella raccolta di dati sul loro livello di digitalizzazione.

Attività, realizzate con ANCI, che rientrano nel più ampio filone di ricerca dell’Osservatorio sulla trasformazione digitale nel territorio italiano, promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

L’intento è duplice: da un lato fotografare lo stato della digitalizzazione, dall’altro, raccogliere elementi per suggerire necessità e prospettive future in un’ottica post PNRR. Partecipando alla rilevazione, i Comuni avranno modo di accedere a una rappresentazione chiara sul proprio percorso di digitalizzazione, confrontarsi con altre amministrazioni, e quindi implementare un’agenda digitale a partire da evidenze e dati.

Oltre il PNRR: un impegno comune

L’Accademia e la Mappa dei Comuni digitali si basano su un presupposto fondamentale: le risorse messe a disposizione dal PNRR costituiscono un punto di partenza straordinario per avviare la trasformazione digitale, ma per ottenere risultati duraturi e pervasivi sono necessarie anche la formazione continua e l’analisi dei dati. Entrambe le iniziative mirano a fornire le basi per un processo di digitalizzazione sostenibile e inclusivo, volto a migliorare la capacità di innovazione e crescita dei Comuni italiani.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione Tecnologica, Alessio Butti, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, dichiarando che il governo Meloni, in collaborazione con ANCI, sta concretamente supportando i Comuni nel loro percorso di digitalizzazione, mettendo a disposizione formazione gratuita e una mappatura precisa dello stato digitale. Questo, secondo Butti, rappresenta un passo decisivo verso la creazione di un ecosistema digitale forte e inclusivo che possa sostenere l’innovazione a lungo termine.

Anche Roberto Pella, presidente di ANCI e sindaco di Valdengo, ha evidenziato come l’accordo con il DTD stia permettendo di supportare concretamente i Comuni nel loro processo di digitalizzazione, un aspetto che ANCI ha riconosciuto da tempo come prioritario. Secondo Pella, l’Accademia e la Mappa dei Comuni Digitali sono strumenti essenziali per incrementare le competenze digitali all’interno delle amministrazioni locali e fornire un quadro realistico della situazione, che permetta di definire interventi mirati e sempre più efficaci.

In definitiva, il sistema dei Comuni italiani è pronto a crescere ulteriormente, ma per farlo è indispensabile proseguire sulla strada dell’innovazione e della trasformazione digitale.

