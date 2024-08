Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Consultazione pubblica per l’aggiornamento delle linee guida PDND Partecipa alla revisione delle linee guida PDND: scopri le novità su erogazione inversa, nuove modalità e modelli di collaborazione

Cittadini, pubbliche amministrazioni, imprese e stakeholder hanno tempo fino al 16 settembre 2024 per inviare i propri contributi e suggerimenti in merito all’aggiornamento delle Linee Guida PDND.

>> Clicca qui per leggere: Piattaforma Digitale Nazionale Dati: nuova funzionalità

L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con la Determinazione 225 del 2 agosto, ha aggiornato le Linee Guida e i relativi allegati, che stabiliscono gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, disponibilità e interoperabilità per la gestione della piattaforma PDND. Questi documenti sono ora disponibili per la consultazione pubblica, mirata a raccogliere feedback e proposte migliorative.

Novità principali

Erogazione inversa : introduzione della possibilità per l’erogatore di un e-service di ricevere informazioni detenute da altri soggetti.

: introduzione della possibilità per l’erogatore di un e-service di ricevere informazioni detenute da altri soggetti. Nuove modalità di erogazione : ottimizzazione della fruizione degli e-service attraverso modalità asincrone, richieste massive e segnali di variazione.

: ottimizzazione della fruizione degli e-service attraverso modalità asincrone, richieste massive e segnali di variazione. Modelli di collaborazione: promozione della condivisione di buone pratiche e del riutilizzo degli e-service tra gli aderenti alla piattaforma.

Queste innovazioni puntano a migliorare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati della piattaforma PDND, favorendo un ambiente digitale più efficiente e collaborativo.

