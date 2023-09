Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Accordo per favorire le migliori pratiche negli affidamenti per l’accoglienza dei migranti Intesa tra Ministero dell'Interno e ANAC per la messa in campo di supporto, assistenza e ausilio tecnico-giuridico in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale

Promuovere le migliori pratiche negli affidamenti per l’accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo: un obiettivo comune che vede fianco a fianco Ministero dell’Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), due Enti firmatari di un accordo.

L’intesa mira a una collaborazione fattiva per fornire supporto, assistenza e ausilio tecnico-giuridico al Viminale nella predisposizione di bandi tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e nella risoluzione di questioni interpretative derivanti dall’applicazione dello schema di Capitolato e dei bandi tipo.

La normativa vigente, infatti, prevede l’adozione di uno schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di accoglienza, in modo da assicurare livelli di accoglienza uniformi nel territorio nazionale, in relazione alle peculiarità di ciascuna tipologia di centro.

