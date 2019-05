Questo articolo è stato letto 44 volte

CITTADINANZA - Tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito Conversione in legge del d.l. 25 marzo 2019, n. 22

Il decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea, è stato convertito in legge con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2019, n. 41, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019, n. 120.

