STATO CIVILE - Trascrizione di matrimonio celebrato all’estero Procedura da seguire

Il matrimonio può essere validamente celebrato all’estero sia con rito civile sia con altro rito purché valido per la legge dello Stato di celebrazione: l’atto debitamente tradotto e con le legalizzazioni di rito o l’apostille di cui alla convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 (non necessarie qualora tra lo Stato estero e l’Italia risultino delle convenzioni in materia di stato civile e di legalizzazione che dispensino da tale adempimento) viene trasmesso all’u.s.c. del Comune territorialmente competente il quale, dopo le opportune verifiche, provvede alla trascrizione ed agli adempimenti successivi. In merito alle pubblicazioni, il Ministero dell’interno è intervenuto con nota del 22 maggio 2008 con oggetto “Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all’estero davanti all’autorità locale”, con la quale, dopo aver preso atto dei contrasti interpretativi sull’obbligatorietà delle pubblicazioni, nell’ipotesi di cui all’oggetto della nota stessa, chiarisce che, a seguito dell’abrogazione del secondo comma dell’art. 115 c.c., il cittadino italiano non è tenuto ad effettuare le pubblicazioni quando il matrimonio avviene all’estero di fronte all’autorità locale.

Il Ministero dell’interno, a dimostrazione che sulla problematica vi fossero fondati dubbi, aveva chiesto il parere del Consiglio di Stato il quale ha chiarito che, nell’ipotesi di matrimonio di cittadino italiano all’estero di fronte all’autorità locale, non sussiste nessun obbligo delle pubblicazioni in Italia, a meno che la stessa legge del luogo di celebrazione non preveda la necessità di tali pubblicazioni e richieda il rilascio del relativo certificato, da presentarsi all’autorità locale per la celebrazione.

