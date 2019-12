Questo articolo è stato letto 129 volte

ANPR - Subentro in ANPR: il termine per la presentazione delle richieste di contributo è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020 Pubblicato il decreto di proroga

Si avvisano i Comuni che il termine per la presentazione delle richieste di contributo di cui all’art. 5 dell’Avviso pubblico per la realizzazione dell’intervento “ANPR – Supporto ai Comuni per il subentro”, volto a promuovere l’entrata a regime dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, già prorogato al 31/12/2019, è nuovamente prorogato al 31 dicembre 2020.

>> ANPR – Decreto di proroga al 31/12/2020

