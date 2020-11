Questo articolo è stato letto 4 volte

STATO CIVILE - Rivista "I Servizi Demografici"- In uscita il fascicolo n. 11/2020

In anteprima la presentazione del Direttore Renzo Calvigioni

>> LA VOCE DEL DIRETTORE

ANTICIPAZIONE DEL SOMMARIO (FASCICOLO N. 11/2020)

EDITORIALE

Annullato il convegno nazionale Anusca – Renzo Calvigioni

STUDI E PROPOSTE

Cambio di residenza in tempo reale e residenze fittizie: la Cassazione conferma il reato – Noemi Masotti

La richiesta di trascrizione degli atti di nascita da parte di cittadini stranieri non residenti nel Comune. L’applicazione della circolare K 28.1/1991 in un caso particolare – Tiziana Piola

L’obbligo di abbandono del nostro territorio da parte dei non italiani e le conseguenze anagrafiche (II parte) – Nicola Corvino

La Corte di Cassazione nega il riconoscimento di filiazione ai genitori dello stesso sesso – Renzo Calvigioni

ATTUALITA’

Iscrizione anagrafica anche per i richiedenti asilo: la Corte costituzionale interviene sul “decreto sicurezza” – Stefano Paoli

GIURISPRUDENZA

a cura di Dante Buson

QUESITI

a cura di Noemi Masotti e Renzo Calvigioni

SCADENZARIO

Dicembre 2020

