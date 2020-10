Questo articolo è stato letto 128 volte

STATO CIVILE - Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: rigetto dell’ufficiale di stato civile e conseguenze sull’anagrafe Il procedimento del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

L’ufficiale di stato civile, a seguito di istanza da parte di cittadino straniero regolarmente residente, valuta i documenti per il riconoscimento della cittadinanza. Può capitare, come già esposto, che i documenti presentati debbano essere rettificati o integrati, o sussistano anomalie o ancora non si individuino le condizioni sufficienti per la trasmissione della cittadinanza da una generazione all’altra.

L’ufficiale di stato civile inoltrerà al richiedente un preavviso di rigetto, nel quale enuncerà i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, specificherà eventualmente che venga integrata la documentazione a corredo dell’istanza e si indicherà un termine entro cui provvedere.

