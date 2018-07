Questo articolo è stato letto 186 volte

CITTADINANZA - Richiesta di concessione della cittadinanza italiana – adeguata conoscenza della lingua – costituisce requisito necessario per l’accoglimento dell’istanza

Per ottenere la cittadinanza, insieme ad uno status illesae dignitatis morale e civile, è indispensabile possedere ogni requisito per inserirsi in modo stabile nella comunità nazionale, primo fra tutti proprio un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che rappresenta il fattore principe d’integrazione nel nostro tessuto socio-politico.

