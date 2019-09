Questo articolo è stato letto 63 volte

STRANIERI- WELFARE - Reddito di cittadinanza: pubblicate le linee guida sui patti di inclusione Online la piattaforma Gepi per le attività che competono ai Comuni

Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

Con il Decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 23 luglio 2019 sono state approvate le Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale , sulle quali era già stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata il 27 giugno 2019.

E’ online la), reperibile all’indirizzo https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/ , per l’attuazione delle attività di competenza dei Comuni sul reddito di cittadinanza (verifica dei requisiti anagrafici, gestione dei Patti per l’Inclusione sociale e dei Puc – Progetti utili alla collettività).