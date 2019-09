Questo articolo è stato letto 118 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE- ENTI LOCALI- WELFARE - Reddito di cittadinanza: Convenzione per il trattamento dati Piattaforma GePI Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione sociale

Con Circolare del 19 settembre Anci Lombardia trasmette la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa alla Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione sociale (Piattaforma GePI) che fornisce indicazioni per la sottoscrizione della Convenzione tra Ministero e Comuni/Ambiti per regolare il trattamento dei dati nell’ambito della suddetta Piattaforma.

