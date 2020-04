Questo articolo è stato letto 1 volte

STATO CIVILE - NOVITA’ in LIBRERIA – Gli Atti di Stato civile Guida pratica alla stesura

GLI ATTI DI STATO CIVILE

Marina Caliaro, Renzo Calvigioni

Guida pratica alla stesura

Maggioli Editore

Guida alla corretta applicazione delle norme vigenti in materia, strutturata in schede tematiche, riporta per ciascuna un’ampia casistica, le procedure da seguire e gli atti da redigere.

Ogni parte si chiude con modulistica, norme e circolari di riferimento.

Questa nuova edizione è stata rivista e aggiornata ai temi della filiazione da genitori dello stesso sesso, della trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all’estero con effetti di unione civile nel nostro ordinamento, agli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia di acquisto della cittadinanza e di competenza a ricevere il giuramento, ai nuovi contenuti dedicati alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

E’ completata da una banca dati online con più di 250 modelli in formato compilabile, normativa e circolari ministeriali, con aggiornamenti fino al 31/12/2020.

Marina Caliaro Istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Demografici e cimiteriali del Comune di Padova, esperta e docente Anusca.

Renzo Calvigioni Già responsabile Servizi Demografici, Direttore della rivista “I Servizi Demografici”, esperto e docente Anusca.

