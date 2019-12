Questo articolo è stato letto 202 volte

STATO CIVILE - L'imposta di bollo e l'ANPR. Un nuovo documento anagrafico: la visura (2 parte)

Approfondimento di R. Minardi, L. Palmieri

Pratica

Destinatari

Chiunque, con le limitazioni e le modalità previste dalle norme generali in materia di diritto di accesso e di diritto alla riservatezza, nonché dalle norme speciali che dettano specifiche disposizioni in materia anagrafica.

Limitazioni

Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati anagrafici riguarda esclusivamente i dati personali del richiedente. Eventuali dati relativi a terzi possono essere resi noti solamente nel caso in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all’interessato (es. stato di famiglia anagrafico).

