STATISTICA - Legge di bilancio 2018 – I censimenti permanenti – Emendamenti ANCI

Pubblichiamo le proposte di Emendamenti ANCI alla legge di bilancio 2018 consegnati alla commissione Bilancio del Senato.

In particolare evidenziamo le proposte di modifica dell’art. 29 sui censimenti permanenti

Articolo 29 – Censimenti permanenti

Al comma 6 le parole“, d’intesa con il Ministero dell’Interno” sono sostituite dalle seguenti “, previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali”.

Motivazione

L’attività di revisione delle anagrafi della popolazione residente basata sui dati raccolti nell’ambito del censimento è in capo ai Comuni il cui contributo può essere indispensabile per identificare modalità di restituzione dei dati che riducano l’operatività. In una fase caratterizzata dal fatto che le piattaforme nazionali collegate al censimento continuo (Archivio Nazionale Numeri Civici e Strade Urbane, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, …) sono in via di completamento sia per quanto attiene l’infrastruttura che il dispiegamento, appare necessario che le modalità di restituzione ai Comuni delle informazioni del censimento siano definite con il consenso di tutti i soggetti interessati.

Art. 29 – Censimenti permanenti

Al comma 7, aggiungere alla fine del comma le seguenti parole: “A tal fine l’ISTAT può stipulare apposite convenzioni con ANCI ed UPI necessarie all’aggiornamento professionale del personale degli Uffici di statistica comunali e provinciali”

Motivazione

L’integrazione indicata nell’emenda mento permetterà di partecipare insieme ad ISTAT, al processo di formazione del personale dedicato agli Uffici di statistica degli Enti locali.