ANAGRAFE - L’ANAGRAFE ALLE PRESE CON LA PANDEMIA – Novità e approfondimenti Giovedì 10 dicembre 2020, ore 10.00/13.00 - CORSO ONLINE IN DIRETTA

L’ANAGRAFE ALLE PRESE CON LA PANDEMIA

Novità e approfondimenti

L’emergenza epidemiologica ha imposto di ripensare le dinamiche dei rapporti sociali e, di conseguenza, ciò ha influito sull’organizzazione dell’ufficio anagrafe, sia per quanto riguarda le attività di sportello sia per ciò che attiene ai procedimenti amministrativi gestiti in back office.

Il 2020 è stato, inoltre, un anno denso di novità per la disciplina anagrafica (gestione dei richiedenti asilo, Brexit, sospensione dei termini nei procedimenti, CIE), che si vanno ad affiancare alle questioni ancora aperte (procedimenti con la presenza di controinteressati, iscrizione nella via fittizia, scissioni di famiglia).

Il corso fornisce soluzioni e indicazioni pratiche per gli operatori.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

PROGRAMMA

• L’anagrafe si organizza (o riorganizza) per affrontare l’emergenza: cosa cambia nei servizi di front e di back office.

• L’autocertificazione estesa ai privati: cosa cambia e come rapportarsi con gli utenti.

• La gestione anagrafica dei richiedenti asilo dopo la sentenza della Corte costituzionale e il D.L. n. 130/2020.

• La CIE come modalità di accesso ordinaria ai servizi on line della Pubblica Amministrazione.

• La sospensione dei termini in caso di preavviso di annullamento (nuovo art. 10-bis della Legge n. 241/1990): le novità sul procedimento anagrafico.

• I procedimenti anagrafici più complessi (proprietari che contestano, genitori in disaccordo, avvocati che scrivono, ecc.): accorgimenti e soluzioni.

• L’iscrizione nella via fittizia: analisi della problematica.

• Sempre più famiglie chiedono la scissione: come comportarsi.

DOCENTE

William Damiani: Istruttore Direttivo presso il Comune di Riccione, Esperto in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono.

