Questo articolo è stato letto 8 volte

Ricerca



ANAGRAFE - LA GESTIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI Martedì 9 febbraio 2021, ore 10.00/13.00 - CORSO ONLINE IN DIRETTA

LA GESTIONE ANAGRAFICA DEGLI STRANIERI

Novità, approfondimenti e casi pratici

La gestione anagrafica degli stranieri costituisce uno degli aspetti di maggior complessità, anche per la molteplicità e diversità delle casistiche da affrontare.

Il Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130 (cd. Decreto Immigrazione e Sicurezza), convertito in Legge n. 173/2020, costituisce l’ultimo tassello di una normativa stratificata e in costante evoluzione, che presenta frequenti collegamenti e interferenze con la disciplina anagrafica.

Il corso fornisce soluzioni e indicazioni pratiche per gli operatori.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

PROGRAMMA

• L’iscrizione dei cittadini stranieri con provenienza dall’estero. Esame delle diverse casistiche:

– ricongiungimento famigliare;

– coesione famigliare;

– ingresso dei famigliari al seguito;

– permesso di soggiorno ex art. 19 del Testo Unico sull’immigrazione;

– ingresso per lavoro subordinato o autonomo;

– richiedenti protezione internazionale;

– permessi di protezione speciale.

• La cancellazione del cittadino straniero per:

– morte all’estero del cittadino straniero;

– emigrazione all’estero;

– irreperibilità;

– mancata dichiarazione di rinnovo del permesso di soggiorno.

• La mutazione anagrafica del cittadino straniero:

– variazione di indirizzo e di residenza fra Comuni;

– variazione delle generalità del cittadino straniero.

• L’iscrizione per nascita del cittadino straniero.

• La registrazione in anagrafe degli status del cittadino straniero.

• Il rilascio della carta d’identità al cittadino straniero.

• L’iscrizione e la gestione anagrafica del cittadino UE.

• Le attestazioni di soggiorno per cittadini UE.

DOCENTE

William Damiani: Istruttore Direttivo presso il Comune di Riccione, Esperto in materia di Anagrafe e Diritto amministrativo

L’accesso potrà essere effettuato tramite PC, TABLET o SMARTPHONE; non occorrono né webcam né microfono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA