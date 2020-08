Questo articolo è stato letto 158 volte

ANAGRAFE - La delega per il rilascio dei certificati anagrafici (2 parte) La delega ad altro personale

La delega a personale a tempo determinato

Il d.P.R. 5 maggio 2009, n. 79 ha disposto l’introduzione del comma 1-bis all’articolo 2 del regolamento anagrafico per cui “in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate è consentita la delega a impiegati non di ruolo del comune ritenuti idonei e che abbiano ricevuto apposita formazione”.

La norma ha introdotto una deroga alle disposizioni previgenti, che consentivano la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe soltanto al personale di ruolo, o con rapporto di lavoro a tempo indeterminate, riconoscendo al comune, in casi eccezionali, la possibilità di affidare le delicate mansioni a dipendenti assunti con contratto a termine, allo scopo di rafforzare gli uffici demografici per erogare ai cittadini servizi più celeri ed efficienti.

