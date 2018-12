Questo articolo è stato letto 101 volte

STATISTICA - ISTAT: in fase di completamento il primo Censimento permanente della popolazione italiana

C’è tempo fino al 12 dicembre per rispondere online, dal pc di casa o anche dalle postazioni web messe a disposizione dal Centro Comunale di Rilevazione, al questionario del Censimento Permanente della Popolazione che ha coinvolto un campione di famiglie in tutta Italia.

Fino al 20 dicembre sarà invece possibile ricevere la visita a domicilio di un rilevatore o recarsi nel centro comunale di rilevazione per un’intervista con un operatore.

Sono oltre un milione (1.073.724 per la precisione) i questionari già compilati per il nuovo Censimento permanente della popolazione. Un aspetto rilevante è il risparmio ottenuto: si potranno tagliare di circa il 50% i costi rispetto al precedente Censimento del 2011, contenendo anche in maniera sensibile il disturbo statistico sulle famiglie.

La partecipazione al censimento è un obbligo di legge e quindi soggetto a sanzione in caso d’inadempienza.

L’invito che Istat rivolge pertanto ai cittadini è di compilare il questionario per contribuire al miglioramento sostanziale dei registri anagrafici, al rafforzamento sistematico dell’apparato statistico organizzativo dei comuni e all’aggiornamento dei dati sulla popolazione italiana.

