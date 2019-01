Questo articolo è stato letto 143 volte

STATISTICA - Istat: attività degli uffici comunali per le rilevazioni demografiche e sanitarie 2019

L’Istat ha pubblicato la circolare prot. 1836510/18 del 21 dicembre 2018, che illustra i criteri ed evidenzia le novità relative all’attività che gli Uffici Comunali (Servizi Demografici e/o Uffici di Statistica) e gli Uffici territoriali del Governo sono tenuti a svolgere per l’esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie previste dal Programma Statistico Nazionale nel corso dell’anno 2019; l’Istituto fa presente che a partire dal 1° gennaio 2019 la Rilevazione delle Liste Anagrafiche Comunali (LAC) rientra tra rilevazioni trattate nella Circolare in oggetto e non è più prevista una Circolare ad hoc.

