DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Istanza di accesso – oggetto – documento amministrativo già formato

Costituisce principio consolidato quello secondo cui il documento amministrativo accessibile, deve essere un documento già formato e dunque esistente, determinato o quanto meno determinabile, ed in possesso del soggetto intimato. Sono pertanto inammissibili le domande di accesso agli atti che non sono stati ancora formalmente adottati o che non sono stati ancora formati, poiché in entrambi i casi si tratterebbe di imporre all’Amministrazione un’inammissibile sforzo di elaborazione documentale.

