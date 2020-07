Questo articolo è stato letto 565 volte

ELETTORALE - Indizione del referendum popolare confermativo Pubblicato in Gazzetta il Decreto

Approfondimento di U. Coassin

Con Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 (GU Serie Generale n. 180 del 18-07-2020) è stato indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?». I relativi comizi sono stati convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020. Con la pubblicazione del DPR iniziano a decorrere, per gli uffici elettorali comunali, alcuni particolari adempimenti.

