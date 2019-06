Questo articolo è stato letto 58 volte

ENTI LOCALI- PERSONALE - Incompatibilità di un amministratore locale Parere del Servizio consulenza Friuli Venezia Giulia datato 6 giugno 2019, n. prot. 9514: eventuali cause di incompatibilità per un consigliere comunale che svolge la propria attività di lavoratore dipendente, non titolare di posizione organizzativa, presso altro Comune

Per continuare a leggere i contenuti di questa pagina è necessario essere abbonati Non sei abbonato o ti è scaduto l'abbonamento?