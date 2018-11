Questo articolo è stato letto 578 volte

ANPR - Il codice fiscale all’interno dell’ANPR. Le bonifiche per il subentro

Approfondimento di A. Francioni

In merito alle bonifiche dei codici fiscali occorre acquisire consapevolezza delle nuove prescrizioni diramate dal Ministero dell’interno (documento tecnico MI-04-AN-0G del 23 marzo 2018) con cui sono esplicitate le modalità di validazione delle anomalie riscontrate in fase di pre-subentro e subentro in ANPR.

Con le attività preliminari al subentro, i comuni trasmettono tramite ANPR i dati anagrafici all’Agenzia delle Entrate che li verifica rispetto all’Anagrafe Tributaria, restituendo gli esiti di tale verifica. Questi aggiornano in ANPR lo stato di validazione del codice fiscale. I soggetti che hanno CF non validato sono riportati in appositi elenchi accessibili tramite la WEB-APP. Con la validazione in ANPR, non sarà più possibile la modifica del CF da parte di agenzie territoriali.

>> Continua a leggere l’articolo

PER APPROFONDIRE

Manuale pratico dell’Ufficiale d’anagrafe Alessandro Francioni , 2018, Maggioli Editore Il testo, giunto alla sua VII edizione, notevolmente ampliato e aggiornato, prosegue nella sua missione di approfondimento di tutti i principali istituti giuridici e strumenti operativi funzionali alla corretta gestione di un Ufficio Anagrafe comunale. In questi anni il lavoro degli Ufficiali... , 2018, 110,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA