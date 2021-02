Questo articolo è stato letto 132 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Trascrizione di documento dall’estero Come procedere se il cittadino fornisce come atto di nascita la traduzione legalizzata della carta d’Identità iraniana?

Un cittadino residente in questo Comune, nato in Iran e diventato italiano negli anni ’80 a seguito di matrimonio con cittadina italiana, chiede la trascrizione dell’atto di nascita in quanto non era mai stato trascritto.

Il cittadino in questione mi presenta la traduzione legalizzata della Carta d’Identità iraniana dicendo che all’Ambasciata gli hanno riferito che questo è il documento da trascrivere come atto di nascita.

Per completezza allego copia di quanto ricevuto. Come dovrei procedere?



