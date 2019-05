Questo articolo è stato letto 165 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Cittadina straniera che intende contrarre matrimonio in Italia – Nulla osta discordante dai dati risultanti in anagrafe Si chiede quale sia la procedura esatta da adottare nei confronti della cittadina straniera e quali riferimenti di legge citare in una eventuale risposta di non accoglimento della richiesta di pubblicazione di matrimonio nel caso in cui la non congruità dei dati anagrafici costituisca un ostacolo a procedere

Una nostra residente, cittadina straniera, intende contrarre matrimonio con un italiano. A questo scopo ci ha presentato il nulla osta al matrimonio riportante i suoi dati con il cognome da nubile.

Diversamente, i documenti identificativi in suo possesso, rilasciati dall’autorità del suo paese di origine, riportano il cognome acquisito a seguito di precedente matrimonio con altro italiano dal quale ha divorziato (come risulta dalla trascrizione in Italia della sentenza di divorzio). Come riferito verbalmente dall’interessata l’acquisizione del cognome del marito nel suo paese di origine è automatico. Riterremmo necessario acquisire una certificazione di congrue generalità che identifichi la stessa persona con entrambi i cognomi. Il consolato di competenza non è in Italia ma in Svizzera e la cittadina non è disponibile a recarsi al consolato, né intende contattarlo telefonicamente perché si dichiara convinta di non necessitare di ulteriori certificazioni.

Si chiede quale sia la procedura esatta da adottare nei confronti della cittadina straniera e quali riferimenti di legge citare in una eventuale risposta di non accoglimento della richiesta di pubblicazione di matrimonio nel caso in cui la non congruità dei dati anagrafici costituisca un ostacolo a procedere.

