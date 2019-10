Questo articolo è stato letto 142 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento di filiazione da parte di genitori stranieri Quali documenti si devono richiedere al padre per il riconoscimento? Quale cognome spetta alle bambine dopo il riconoscimento?

Una cittadina kosovara ha due figlie nate in Italia e dichiarata all’ufficiale di stato civile come sola madre; si è presentato allo sportello un cittadino serbo che dichiara di voler riconoscere le bambine (con assenso della madre); inoltre dichiara di essere sposato con la cittadina kosovara all’estero; come tempistica il matrimonio è avvenuto dopo la nascita della prima bambina e prima della nascita della seconda bambina. Il padre richiede la trascrizione dell’atto di matrimonio, legalizzato e tradotto.

Si deve procedere al riconoscimento di entrambe le bambine (anche quella nata dopo il matrimonio all’estero)? E quali documenti si devono richiedere al padre per il riconoscimento? Quale cognome spetta alle bambine dopo il riconoscimento?



