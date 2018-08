Questo articolo è stato letto 341 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento di bimbo straniero da genitore straniero

Una signora, cittadina rumena, ha una figlia, nata nel 2008, riconosciuta solo da lei (la bambina è nata in Italia in altro comune): adesso dichiara che il padre della bambina, anche lui cittadino rumeno, intende procedere al riconoscimento della minore, e chiede quali documenti deve produrre.

A parte la copia integrale dell’atto di nascita della bambina, che dovrà essere richiesta d’ufficio, cosa deve esibire il padre, oltre il suo documento di identità e il suo atto di nascita tradotto e legalizzato?

È corretto chiedere il certificato di idoneità al riconoscimento rilasciato dalla Rappresentanza Consolare del suo paese in Italia? Come procedere?

