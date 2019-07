Questo articolo è stato letto 121 volte

STATO CIVILE - IL CASO – Riconoscimento – Consenso del primo genitore – Competenza Richiesta di riconoscimento paterno di figlio minore nato fuori del matrimonio: il presunto padre è cittadino straniero irregolare, la madre risulta sospesa dalla potestà genitoriale. Come si deve procedere?

Ci è pervenuta la richiesta di riconoscimento paterno di figlio minore nato fuori del matrimonio, già riconosciuto dalla madre. La richiesta è stata presentata da entrambi i genitori.

Il presunto padre è cittadino straniero irregolare ed ha presentato nullaosta al riconoscimento rilasciato dal proprio consolato; la madre che dovrebbe rilasciare il proprio consenso al riconoscimento risulta sospesa dalla potestà genitoriale a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni. Con lo stesso decreto è stato nominato tutore del minore un avvocato che non riusciamo a contattare.

Come dobbiamo procedere?



