ANAGRAFE - IL CASO – Richiesta scissione stato di famiglia Si deve provvedere ad emettere un provvedimento di annullamento in autotutela?

Un cittadino ha presentato richiesta di residenza in data 15.9.2018 presso la convivente confermata positivamente con sopralluogo dal vigile; successivamente in data 4.2.2019 si sono presentati entrambi gli interessati chiedendo la scissione del nucleo familiare, dichiarando di non avere nessun rapporto affettivo e il nostro ufficio ha completato la pratica positivamente.

In data 17.1.2020 abbiamo ricevuto richiesta da parte di uno studio legale, incaricato dall’ex marito della cittadina, di accesso agli atti relativi alla dichiarazione di residenza e di successiva scissione di nucleo familiare. Si chiede se, relativamente alla pratica di scissione, essendo stata confermata positivamente, dobbiamo provvedere ad emettere un provvedimento di annullamento in autotutela? In merito alla richiesta di visione atti da parte dello studio legale, quali documenti possiamo rilasciare?

