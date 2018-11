Questo articolo è stato letto 280 volte

ANAGRAFE - IL CASO – Richiesta di iscrizione anagrafica in immobile sottoposto a sequestro

Si è presentato un cittadino il quale ha dichiarato di trasferire il suo indirizzo in un altro immobile. L’immobile in questione però è sottoposto a sequestro penale da parte della Guardia di Finanza con tanto di sigilli. Al momento della dichiarazione dell’interessato, io ero già al corrente della situazione (essendo già pervenuto al comune un atto dalla Guardia di Finanza) ma ho ricevuto ugualmente la dichiarazione, ammonendo lo stesso che stava sottoscrivendo una dichiarazione sotto la sua responsabilità. Non ho effettuato la variazione anagrafica in via preliminare, ma ho effettuato il sopralluogo ed ho chiesto conferma scritta alla Guardia di Finanza, che confermano che l’immobile è sottoposto a sequestro.

Ora, chiedo qual è la procedura da seguire in questo caso.

