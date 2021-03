Questo articolo è stato letto 138 volte

Ricerca



ANAGRAFE - IL CASO – Iscrizione anagrafica nei senza fissa dimora E' possibile eleggere il domicilio presso una struttura ricettiva?

Una cittadina attualmente residente in un Comune di un’altra Regione si presenta allo sportello chiedendo di essere registrata nel nostro Comune nei “senza fissa dimora” (via che noi, tra l’altro non abbiamo, non essendo mai stata istituita). Questa persona si trova sul territorio del nostro Comune, non ha abitazioni presso cui prendere la residenza, si trova temporaneamente in una struttura ricettiva. Senza residenza nel nostro Comune non può accedere alle prestazioni dei Servizi Sociali territoriali. Come mi devo comportare?



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

Ti consigliamo:

Manuale pratico per lo sportello dei servizi demografici William Damiani , 2020, Maggioli Editore Gli operatori preposti agli sportelli dei servizi demografici si trovano a dover affrontare quotidianamente e risolvere “in tempo reale” le più disparate problematiche che, a fronte di un contesto normativo complesso e articolato, finiscono molte volte per mettere in dubbio anche certezze... , 2020, 74,00 € Acquista



su www.maggiolieditore.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA