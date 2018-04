Questo articolo è stato letto 529 volte

STATO CIVILE - IL CASO – DAT

In riferimento alla Legge n. 219 del 22-12-2017 ed alla prima circolare applicativa si chiede se risulta ancora necessario far approvare un regolamento Comunale, tramite delibero di Consiglio Comunale, per istituire il registro delle DAT, dato che da tali disposizioni è chiaro che tale registro altro non è che un elenco cronologico delle DAT presentare all’ufficiale dello Stato Civile, che lui deve costudire finchè non verrà istituito un Registro Regionale o nazionale. Alcuni comuni fanno adirittura una delibera di Giunta per individuare l’ufficio ed approvare la modulistica, quando la norma parla esclusivamente di ufficiale dello Stato Civile.

Mi chiedo qual è la procedura esatta per INIZIARE a ricevere le DAT?