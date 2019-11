Questo articolo è stato letto 178 volte

STATO CIVILE - IL CASO – DAT per atto pubblico notarile L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate direttamente?

Ho ricevuto in data 05/07 copia conforme autenticata digitalmente via pec, dal notaio incaricato, un atto pubblico notarile recante disposizioni anticipate di trattamento, di una cittadina qui residente. Le fime autenticate sono della disponente, di due testimoni e del notaio. Il notaio nella lettera di trasmissione mi chiede di annotare la disposizione nel registro. Dal momento che la norma di legge non dà queste disposizioni all’Ufficiale dello Stato Civile, come devo comportarmi di conseguenza, dal momento che anche nella circolare ministeriale l’Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate direttamente.



>> Leggi la risposta dei nostri esperti

