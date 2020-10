Questo articolo è stato letto 32 volte

STRANIERI - Flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020 Pubblicato in Gazzetta il decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre il DPCM 7 luglio 2020 ad oggetto “Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2020″.

A titolo di programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unità.

>> CONSULTA IL DECRETO

>> CONSULTA LA CIRCOLARE APPLICATIVA

