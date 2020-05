Questo articolo è stato letto 61 volte

ELETTORALE - Esame del decreto sulle consultazioni elettorali nel 2020 In Aula l'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26

In Aula l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020 (C. 2471-A).

